Remshalden

Feuer in Lagerhalle von Sanierungsfirma im Rems-Murr-Kreis

16.08.2019, 08:24 Uhr | dpa

Eine Rauchsäule steigt bei einem Brand in Remshalden in den Himmel. Foto: Andreas Rosar/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Lager einer Sanierungsfirma in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand am Freitagmorgen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer ist demnach unter Kontrolle. Bislang sei aber unklar, was in der Halle gelagert werde. Daher wurden die Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Informationen zur Brandursache oder zur Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.