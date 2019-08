Leipzig

Weniger Baustellen-Diebstähle, Schaden dafür deutlich höher

16.08.2019, 11:28 Uhr | dpa

Die Zahl der Baustellendiebstähle in Sachsen-Anhalt ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 175 auf 1364 Fälle gesunken. Der entstandene Gesamtschaden liege mit rund 45 Millionen Euro aber viel höher als 2017. Damals habe dieser rund 36 Millionen Euro betragen, teilte der Bauindustrieverband Ost am Freitag mit Verweis auf die Polizeiliche Kriminalstatistik mit. Die Aufklärungsquote habe mit 12,5 Prozent weiter abgenommen und liege weit unter der Quote von übrigen Diebstählen im Land (29 Prozent). Mit 53,8 Prozent aller Fälle seien Baustellen im Raum Magdeburg besonders häufig von Dieben heimgesucht worden.