Schwerin

Mehr Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr

16.08.2019, 13:17 Uhr | dpa

Im Wohnungsbau kommt eine Trendwende in Sicht. Im ersten Halbjahr genehmigten die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern den Bau von 2949 neuen Wohnungen, wie der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen am Freitag unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamts mitteilte. Von Januar bis Juni vorigen Jahres waren demnach nur 2838 Wohnungen genehmigt worden.

"Das ist ein Anstieg um gut vier Prozent und eine gute Entwicklung", sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner. Die Zinsen seien beständig niedrig und die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau verbesserten sich. "Die Landesregierung und die Kommunen machen vieles richtig und das zahlt sich aus."

Im vergangenen Jahr hatte sich der Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern trotz Wohnraummangels negativ entwickelt. Der Bauverband meldete einen Umsatzrückgang in dem Bereich um zehn Prozent im Vergleich zu 2017. Beobachter mutmaßten, dass einige Wohnungsgesellschaften ihre Projekte zurückhielten und auf die neue Förderrichtlinie warteten, um eine bessere Förderung zu bekommen. Als lokale Brennpunkte des Wohnraummangels gelten Greifswald, Rostock, Neubrandenburg, Wismar, Bad Doberan und Waren (Müritz) sowie Bädergemeinden wie Kühlungsborn, Binz oder Zinnowitz.