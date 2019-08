Wolfsburg

Fahranfänger rast mit Tempo 113 durch Wolfsburger Innenstadt

16.08.2019, 13:18 Uhr | dpa

Nach einer Fahrt mit Tempo 113 durch Wolfsburg ist ein 21-jähriger Fahranfänger seinen Führerschein wieder los. Den jungen Wolfsburger erwarten drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Polizisten hatten den Mann, dessen Probezeit schon wegen Telefonierens mit einem Handy am Steuer verlängert worden war, am Donnerstagnachmittag in der Wolfsburger Innenstadt gestoppt. Bei einer derartig hohen Überschreitung der zulässigen 50 Stundenkilometer könne die Bußgeldbehörde auch vorsätzliches Handeln unterstellen und die 480 Euro noch verdoppeln.