Bernau am Chiemsee

Häftling stirbt nach Streit bei Hofgang

16.08.2019, 13:20 Uhr | dpa

Bei einem Streit in einem Gefängnis in Oberbayern ist ein 30-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er und ein anderer Häftling seien aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch einen Schlag ging der 30-Jährige zu Boden. Mehrere Häftlinge und Justizbeamte versuchten ihn wiederzubeleben, doch der Mann starb noch in dem Gefängnis in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim).

Während der tödlichen Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag hatten die Häftlinge gerade Hofgang. In der Zeit können sie auf dem Gelände unter anderem Fußball, Tennis und Beachvolleyball spielen. Warum die beiden Männer dabei in Streit gerieten, war zunächst unklar. Der Täter habe so schnell zugeschlagen, dass die Beamten vor Ort nicht schnell genug reagieren konnten, sagte der Gefängnisleiter der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mithäftling wegen des Verdachts auf Totschlag.