Erfurt

Tiefensee freut sich über Ost-Bewerber um SPD-Vorsitz

16.08.2019, 14:57 Uhr | dpa

Aus der Thüringer SPD kommen positive Reaktionen auf die Bereitschaft von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, die Bundespartei zu führen. Er begrüße es, dass es immer mehr Kandidaten um das Spitzenamt gebe, sagte Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee am Freitag in Erfurt. Wie Scholz würden auch alle anderen Bewerber um den Vorsitz mit ihren ganz eigenen Biografien ganz eigene Stärken mitbringen. Besonders erfreut sei er über die Bewerbung jedes potenziellen Führungsduos, in dem Ostdeutsche vertreten seien.

Scholz hat nach Medienberichten vom Freitag bereits am Montag in einer Telefonkonferenz mit den Übergangsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel seine Bereitschaft für eine Kandidatur um den Bundesvorsitz der Partei erklärt.