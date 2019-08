Wiesentheid

Auto überschlägt sich mehrfach: 24-Jährige stirbt

16.08.2019, 16:26 Uhr | dpa

Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Landkreis Kitzingen ums Leben gekommen. Der 29 Jahre alte Fahrer und Ehemann der Frau war mit seinem Wagen bei Wiesentheid von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinab gerutscht. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ihr Mann wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Die Autobahn 3 in Richtung Nürnberg war für rund fünf Stunden gesperrt.