Mainz

Isenburgflügel des Mainzer Schlosses ist restauriert

16.08.2019, 16:29 Uhr | dpa

Die Fassaden am Diether von Isenburg-Flügel des Mainzer Schlosses sind nach mehreren Jahren fertig restauriert. Das Ende der Arbeiten wollen Vertreter der Stadt und Denkmalschützer am kommenden Montagabend (19. August) im Gewölbesaal des Schlosses feiern, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) am Freitag mitteilte. Für die Maßnahmen am Schloss habe die DSD rund 2,3 Millionen Euro bereitgestellt. In diesem Betrag seien auch Spenden des Mainzer "Denk!Mal"-Netzwerks von 1,25 Millionen Euro enthalten.

Die Sanierung hatte vor zehn Jahren begonnen. Die Fassaden des kulturell genutzten Gebäudes waren laut Mitteilung stark geschädigt, einzelne Steine stürzten ab, andere Teile drohten herabzustürzen.

Das einstige Kurfürstliche Schloss ist die letzte Erinnerung an die große kurfürstlich-erzbischöfliche Hofhaltung in Mainz. Im Zweiten Weltkrieg brannte der Bau vollständig aus und wurde 1948 wiederhergerichtet, das Innere jedoch nicht rekonstruiert.