Bundesliga: Drei Spiele im Westen - Topspiel in Gladbach

16.08.2019, 18:44 Uhr | dpa

Zum Auftakt in der Fußball-Bundesliga dürfen sich die Fans im Westen freuen. Gleich drei Partien finden am ersten Spieltag am Samstag in Nordrhein-Westfalen statt. Das Topspiel mit den beiden Bundesligatrainer-Neulingen Marco Rose und David Wagner steigt am Samstagabend (18.30 Uhr) zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Die Partie im Borussia-Park ist mit 54 022 Zuschauern ausverkauft. Zuvor treffen um 15.30 Uhr Borussia Dortmund und der FC Augsburg sowie Bayer Leverkusen und Aufsteiger SC Paderborn aufeinander.