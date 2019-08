Wolfsburg

Werder Bremen startet mit Rekordspiel in die Saison

16.08.2019, 18:57 Uhr | dpa

Werder Bremen und der VfL Wolfsburg starten an diesem Samstag in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Bremer spielen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, der VfL empfängt im eigenen Stadion den Aufsteiger 1. FC Köln. Beide Spiele beginnen um 15.30 Uhr. Werder wird an diesem Nachmittag einen Rekord aufstellen, denn die Partie gegen Düsseldorf ist das 1867. Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Kein anderer Verein hat seit der Gründung der höchsten deutschen Spielklasse mehr Spiele absolviert. Als Rekordhalter löst Werder ausgerechnet den Rivalen Hamburger SV ab.