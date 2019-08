Hamburg

Tschechien bezwingt Polen zum Auftakt des Supercups

16.08.2019, 19:28 Uhr | dpa

Tschechien hat das erste Spiel beim Basketball-Supercup in Hamburg gewonnen. Der zweite Gegner des deutschen Teams beim Traditionsturnier setzte sich am Freitagabend mit 96:86 (54:41) gegen Polen durch. Bester Werfer im Duell von zwei Teilnehmern an der WM in China war Vojtech Hruban mit 26 Punkten. Für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds stand am Abend (20.00 Uhr/Magentasport) die erste Partie gegen Ungarn an, am Wochenende folgen die Spiele gegen Tschechien am Samstag (20.00 Uhr) und Polen am Sonntag (15.00 Uhr).