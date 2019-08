Föhren

Rund 80 Heißluftballons heben bei "Mosel Ballon Fiesta" ab

16.08.2019, 19:33 Uhr | dpa

Mit Dutzenden Teilnehmern ist das größte Heißluftballon-Treffen in Rheinland-Pfalz am Freitagabend in Föhren bei Trier gestartet. 60 bis 70 Ballonteams aus mehreren europäischen Ländern wollen laut Organisatoren bei der zweitägigen "Mosel Ballon Fiesta" abheben. Für die Ballonfahrer steht auch eine Art Geschicklichkeitswettbewerb in luftiger Höhe auf dem Programm. Der erste Ballon konnten am Freitagabend wegen starken Windes erst rund eine Stunde später als vorgesehen starten.

Bei der sogenannten Fuchsjagd steigt zunächst ein Ballon in Form eines Katzenkopfes auf, landet nach einer gewissen Zeit irgendwo und die Besatzung legt ein großes Zielkreuz am Boden aus, wie einer der Organisatoren erklärte. Die Verfolger müssen dann hinterherfahren und versuchen, mit einem abgeworfenen Sandsäckchen das Kreuz zu treffen.

Zum Festprogramm der 13. "Mosel Ballon Fiesta" gehören außerdem unter anderem Fallschirmsprünge, Live-Musik, Kinderschminken, eine Kletterstation sowie eine Motorsport-Vorführung. Die Veranstalter erwarten rund 20 000 Besucher.