1. FC Nürnberg weiter schwach: 2:3 beim SV Sandhausen

16.08.2019, 20:39 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Freitag beim SV Sandhausen nach einer in der ersten Halbzeit erschreckend schwachen Leistung verdient mit 2:3 (1:2) und kassierte die zweite Saisonniederlage. Nachdem Mario Engels (25. Minute) und Kevin Behrens (35.) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatten, glichen Sebastian Kerk (45.) und Asger Sörensen (70.) zwischenzeitlich aus. Doch der eingewechselte Philipp Türpitz schoss Sandhausen kurz vor dem Ende noch zum Sieg (89.).

Zwar zeigten die Franken beim ersten Saisonsieg Sandhausens zumindest nach der Pause mehr Engagement. Doch auch Neuzugang Johannes Geis, der im Mittelfeld für den "Club" erstmals in der Zweiten Liga spielte, konnte vor 7542 Zuschauern nicht verhindern, dass sich die Franken defensiv wie offensiv erneut nicht wie ein Aufstiegsmitfavorit präsentierten.

Den Kopfball Kerks zum Anschlusstor hätte SVS-Torwart Martin Fraisl halten müssen, Sörensens 2:2 ging dann ein Abwehrfehler Sandhausens voraus. Möglicherweise kann Stürmer Michael Frey künftig den Nürnberger Angriff beleben. Der FCN steht kurz davor, den Schweizer vom türkischen Club Fenerbahce Istanbul auszuleihen.

Die Nürnberger kamen erstmal gar nicht ins Spiel. Die Gastgeber dagegen waren von Beginn an aggressiv. Ein flach getretener Freistoß von Engels trudelte an Mit- und Gegenspielern vorbei zur Führung ins Tor von Christian Mathenia, der nach der Geburt seiner Tochter für Ersatzmann Andreas Lukse zurückkehrte. Das 0:2 fiel ebenso verdient. Kevin Behrens setzte sich nach einer Flanke über die linke Seite unter anderen gegen Lukas Mühl durch und erhöhte per Kopf.

Kurz vor der Pause fiel wie aus dem Nichts der Anschluss der Gäste. Eine Flanke von Tim Handwerker über die linke Seite versenkte Kerk mit dem Kopf. Sandhausens Schlussmann Fraisl machte dabei eine schlechte Figur. Trotz des Anschlusstreffers reagierte "Club"-Coach Damir Canadi zur Halbzeit und brachte zwei Neue: Lukas Jäger ersetzte Kapitän Hanno Behrens, für Törles Knöll musste der glücklose Mikael Ishak auf die Ersatzbank.

Eine Drangphase der Sandhäuser konterten die Franken sogar noch mit dem Ausgleich. Torschütze Behrens wollte im eigenen Strafraum klären, der Ball landete jedoch bei Sörensen. Der dänische Verteidiger versenkte zum 2:2. Dann fiel aber noch das 3:2 für die Hausherren.