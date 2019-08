Bremen

Volleyballerinnen verlieren EM-Generalprobe gegen Polen

16.08.2019, 21:52 Uhr | dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihre Generalprobe für die EM verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Freitagabend in Bremen auch im zweiten Testspiel Polen. Einen Tag nach dem 2:3 mussten sich die Deutschen diesmal klar mit 0:3 (20:25, 13:25, 16:25) geschlagen geben.

Die EM vom 23. August bis zum 8. September wird in Polen, der Türkei, der Slowakei und Ungarn ausgetragen. In der Vorrunde in Bratislava treffen die Deutschen in Gruppe D auf Gastgeber Slowakei, Spanien, die Schweiz, Russland und Weißrussland. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die vier besten Teams für das Achtelfinale.