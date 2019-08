Schliersee

Wanderer attackiert Mountainbiker: Öffentlichkeitsfahndung

16.08.2019, 22:57 Uhr | dpa

Die Polizei in Oberbayern sucht einen Wanderer, der in Schliersee (Landkreis Miesbach) ohne ersichtlichen Grund einen Mountainbiker niedergeschlagen haben soll. Die Ermittler veröffentlichten am Freitag ein Fahndungsbild und baten um Angaben zum Täter.

Der Wanderer, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, soll zunächst immer wieder in der Fahrspur des entgegenkommenden Mountainbikers gelaufen sein, so dass dieser bremsen musste. Als der Radfahrer dann auf seiner Höhe war, drängte der Wanderer ihn den Angaben zufolge ab - und schlug ihm dann "völlig unvermittelt und ohne etwas zu sagen" mit der Faust ins Gesicht.

Der Mountainbiker stürzte und erlitt eine blutende Platzwunde im Gesicht sowie Abschürfungen und Prellungen durch den Sturz, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sein Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Der Wanderer habe den Verletzten einfach liegen gelassen und nach einem kurzen Streitgespräch seinen Weg fortgesetzt. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.