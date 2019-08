Mainz

Mainz will nach Pokal-Aus Sieg in Freiburg

17.08.2019, 01:04 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal am heutigen Samstag erfolgreich beim SC Freiburg in die neu Fußball-Bundesligasaison starten. Die Rheinhessen hatten im Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verloren. Verpassen werden die Langzeitverletzten Jean-Philippe Mateta, Dong-Won Ji und Stefan Bell sowie Philipp Mwene den Saisonauftakt. Nach seinem Kurzeinsatz in Kaiserslautern steht der Acht-Millionen-Euro-Neuzugang Jeremiah St. Juste vor seinem Liga-Debüt in der Mainzer Innenverteidigung.