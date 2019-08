Freiburg im Breisgau

Freiburg startet gegen Mainz in die Bundesliga-Saison

17.08.2019, 02:12 Uhr | dpa

Der SC Freiburg startet heute gegen den FSV Mainz 05 in die letzte Saison im Schwarzwaldstadion. Nach dieser Spielzeit zieht der Fußball-Bundesligist in ein neues Stadion am Stadtrand. Gegen Mainz ist Freiburg leicht favorisiert. Die Gäste haben im DFB-Pokal in der ersten Runde verloren und schon einen Dämpfer kassiert. Allerdings hat Freiburg seit Jahren Schwierigkeiten am ersten Spieltag und zuletzt 2001 einen Sieg zum Saisonstart eingefahren.

Für Freiburgs Präsident Fritz Keller ist die Begegnung speziell: Es ist sein erster öffentlicher Termin in einem Stadion seit Bekanntgabe seiner Nominierung für das Amt des DFB-Präsidenten am Donnerstag.