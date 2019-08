Kappeln

Fahranfängerin baut betrunken Unfall: sieben Verletzte

17.08.2019, 08:37 Uhr | dpa

Eine 18-Jährige hat in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) betrunken einen Autounfall verursacht und dabei sieben Menschen verletzt. Zwei davon seien schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Die Fahranfängerin sei auf ein vor ihr fahrendes Auto aufgefahren. Wie viel Promille sie hatte, war zunächst nicht bekannt. Die junge Frau hatte zwei Beifahrer an Bord, im anderen Auto saßen vier Menschen.