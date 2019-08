Eitelborn

Unbekannter schlägt Zeitungsausträger wegen geparktem Auto

17.08.2019, 11:29 Uhr | dpa

Ein Zeitungszusteller ist in Eitelborn (Westerwaldkreis) bei seiner Arbeit von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Der hatte sich nach Angaben der Polizei in Montabaur über den abgestellten Transporter des Austrägers geärgert. Nach einem kurzen Wortgefecht stieg der Unbekannte aus dem Wagen aus und schlug den Boten auf den Oberkörper. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Übergriff in der Nacht zum Samstag beobachtet haben.