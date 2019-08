Bad Langensalza

Landesamt: Blaualgen in Badeseen dieses Jahr besonders früh

17.08.2019, 12:01 Uhr | dpa

In Thüringen sind Blaualgen in Badeseen nach Beobachtungen des Landesamtes für Verbraucherschutz in diesem Jahr früher aufgetreten als in vergangenen Jahren. Teilweise war dies schon kurz nach Beginn der Badesaison Mitte Mai der Fall, wie die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Üblicherweise komme es erst in der Mitte oder gegen Ende der Badesaison zu größeren Konzentrationen in Badegewässern. Insgesamt halte sich der Blaualgenbefall in Thüringen in dieser Saison bislang allerdings in Grenzen. Betroffen waren laut Behörde fünf Gewässer, eines weniger als 2018.

Nur ein Badesee, das Strandbad Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) musste dem Landesamt zufolge deswegen zeitweilig gesperrt werden.