Dortmund

BVB ohne Stammkeeper Bürki: Götze erneut nicht in Startelf

17.08.2019, 14:53 Uhr | dpa

Borussia Dortmund muss zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga am heutigen Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg auf Roman Bürki verzichten. Der Stammkeeper hatte bereits beim 2:0 im Supercup gegen den FC Bayern und beim 2:0 im Pokal gegen den KFC Uerdingen aufgrund einer Schnittwunde am Schienbein gefehlt. Diese Wunde bereitet ihm weiterhin Probleme. Bürki wird erneut von Marwin Hitz vertreten.

Weiter mit der Reservistenrolle muss sich Mario Götze begnügen. Auch im dritten Pflichtspiel in dieser Saison sitzt der Weltmeister von 2014 zunächst nur auf der Bank. Trainer Lucien Favre gab auf der zentralen Angreiferposition erneut dem Spanier Paco Alcácer den Vorzug vor dem 27 Jahre alte Weltmeister von 2014. Götze hatte bereits beim Supercup und im Pokalspiel nicht in der Startelf gestanden. Die Verhandlungen über die Verlängerung seines im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages haben bisher zu keinem Ergebnis geführt.