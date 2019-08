Lasel

Auto überschlägt sich: Zwei Verletzte bei Unfall auf A60

17.08.2019, 14:54 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Ein Pkw kam am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Richtung Belgien nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete hinter der Schutzplanke, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen konnten sich aus eigener Kraft aus dem Wagen befreien. Der 51-jährige Fahrer und sein 53 Jahre alter Beifahrer wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.