Strasbourg

Nienaß: Land muss mehr über Förderkulisse informieren

18.08.2019, 08:45 Uhr | dpa

Der Grünen-Europaabgeordnete Niklas Nienaß hat die Landesregierung aufgefordert, den Menschen im Land mehr Hilfestellung bei Anträgen zur Förderung des ländlichen Raums zu geben. Ehrenamtler seien damit meist überfordert, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es sei schade, dass diese Unterstützung nicht passiere. "Es liegt viel Geld in den europäischen Fördertöpfen, das in der Region investiert werden will." So könnte die Landesregierung Stellen für Lotsen schaffen, die auch in den Kreistagen proaktiv informieren. Der 27-jährige Nienaß ist der einzige Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern im neu gewählten Europäischen Parlament.