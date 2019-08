Bremen

Drei Autobrände in Bremen innerhalb weniger Minuten

18.08.2019, 10:49 Uhr | dpa

Innerhalb weniger Minuten haben in Bremen in der Nacht zum Sonntag drei Autos gebrannt. Alle Fahrzeuge waren im Stadtteil Neustadt geparkt. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Vorfälle überprüfen Ermittler nun einen möglichen Zusammenhang, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 40 000 Euro.