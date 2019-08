Karlsruhe

Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup rutscht um die Wette

18.08.2019, 12:48 Uhr | dpa

Auf der Jagd nach der Bestzeit hat sich Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Sonntag auf die Wasserrutsche gewagt. Zusammen mit erfahrenen und weniger erfahrenen Schnellrutschern trat das Stadtoberhaupt im Turmbergbad beim 2. Karlsruher Wettrutsch-Cup an. Auf der 103 Meter langen Wettkampf-Doppelrutschbahn kam der 54-Jährige an die schnellsten Rutscher zwar nicht heran, erreichte nach Angaben der Veranstalter mit einer Zeit von gut 18,7 Sekunden aber einen soliden Platz im Mittelfeld.