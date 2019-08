Offenbach am Main

Wetter präsentiert sich mit Wolken: Meist ohne Regen

18.08.2019, 13:12 Uhr | dpa

Das Wetter wird in den nächsten Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft mit Wolken. Tagsüber meist niederschlagsfrei. Bis Mitte der Woche dürften die Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 26 Grad liegen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. In der Nacht kühlt es meist auf Werte zwischen 8 und 13 Grad ab. Für Dienstag werden in der Südpfalz aber auch tagsüber einzelne Schauer erwartet.