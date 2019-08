Kaiserslautern

0:3-Pleite: Kaiserslautern verliert erstmal den Anschluss

18.08.2019, 15:01 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern hat schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga verloren. Nach der deutlichen 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag liegen die Pfälzer nach fünf Spieltagen bereits sieben Zähler hinter den Aufstiegsrängen zurück.

Die Tore von Mike Feigenspahn (69. Minute), Leandro Putaro (76.) und Nick Proschwitz (79., Foulelfmeter) sicherten den Gästen hingegen den Sprung auf Platz drei. Vor 20 949 Zuschauern hielt Lautern die Partie lange offen, vergab die wenigen guten Möglichkeiten jedoch fahrlässig und wartet somit weiter auf den ersten Heimsieg der neuen Spielzeit.