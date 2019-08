Nürnberg

Seniorin bei Zusammenstoß mit Radfahrer gefährlich verletzt

18.08.2019, 15:07 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer hat sich eine Frau lebensgefährlich verletzt. Die 71 Jahre alte Fahrradfahrerin prallte am Samstag in Nürnberg mit einem entgegenkommenden 45-Jährigem zusammen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei stürzte die Seniorin und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 45-Jährige, der mit seiner Ehefrau unterwegs war, wurde leicht verletzt.