Onsdorf

65-jähriger Autofahrer prallt gegen Obstbaum und stirbt

18.08.2019, 17:59 Uhr | dpa

Ein 65-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Auf einer Landstraße bei Onsdorf (Trier-Saarburg) sei er mit seinem Wagen nach einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Konz mit. Als er versucht habe gegenzulenken, sei er gegen einen Obstbaum geprallt und verletzte sich tödlich. Eine Autofahrerin habe die Wrackteile des Wagens erst am nächsten Morgen entdeckt und die Polizei verständigt. Die Rettungskräfte haben nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass der Mann mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, sagte ein Sprecher der Polizei.