DFB-Pokal: RB Leipzig muss nach Wolfsburg, Dynamo zur Hertha

18.08.2019, 18:37 Uhr | dpa

Der erneute Weg ins DFB-Pokalfinale führt für Fußball-Bundesligist RB Leipzig wieder über den VfL Wolfsburg. Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder loste die Partie am Sonntagabend in der ARD-Sportschau für die 2. Runde aus, dieses Mal hat Wolfsburg allerdings Heimrecht. Dynamo Dresden reist zu Erstligist Hertha BSC und auch Erzgebirge Aue hat mit dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf eine schwere Aufgabe vor sich. Die zweite Runde wird am 29./30. Oktober ausgetragen.

Bereits in der vergangenen Saison waren Leipzig und Wolfsburg im Pokal aufeinandergetroffen. Damals gewann RB im eigenen Stadion 1:0. Torschütze war der brasilianische U20-Nationalspieler Matheus Cunha (9.). RB zog letztlich ins Finale ein, verlor dort klar 0:3 gegen Bayern München.