Leipzig

SC DHfK erreicht Pokal-Achtelfinale

18.08.2019, 18:56 Uhr | dpa

Die Handballer des SC DHfK haben das Achtelfinale im DHB-Pokal erreicht. Einen Tag nach dem lockeren 40:27-Erfolg gegen den TSV Altenholz gewann das Team von André Haber am Sonntag in Nordhorn gegen den Ausrichter und Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen mit 31:21 (16:8). Bester Werfer vor 1002 Zuschauer im Euregium war Patrick Wiesmach mit 10/6 Treffern, für Nordhorn traf der ehemalige Magdeburger Robert Weber (7/3) am besten.

Am Samstag setzte sich das DHfK-Team vor 402 Zuschauern mit 40:27 (22:16) gegen Drittligist TSV Altenholz durch. Bester Torschütze der Partie war Neuzugang Luca Witzke mit sechs Treffern. "Es ist schön, dass wir das Spiel gewonnen haben und eine Runde weiter sind, obwohl wir mit unserem Spiel nicht einhundert Prozent zufrieden sind. Es hätten am Anfang einige Zuspiele an den Kreis besser funktionieren und unser Rückzugsverhalten besser sein können", kritisierte Cheftrainer Haber.