Bremen

Kampfabstimmung um SPD-Fraktionsvorsitz in Bremen

19.08.2019, 00:23 Uhr | dpa

Eine Schlüsselposition für das neue rot-grün-rote Bündnis in Bremen wird heute per Kampfabstimmung vergeben. Um den Vorsitz der SPD-Landtagsfraktion bewerben sich Parlamentsvizepräsidentin Antje Grotheer (52) und der Abgeordnete Mustafa Güngör (41). Weiter Kandidaturen sind nach Angaben eines Fraktionssprechers noch in der Sitzung möglich, werden aber nicht erwartet. Die Sozialdemokraten stellen die größte Fraktion in dem Bremer Linksbündnis mit Grünen und Linkspartei. Die Wahl in der Fraktion wurde notwendig, weil der Vorsitzende Andreas Bovenschulte nach nur wenigen Wochen im Amt an die Spitze der Landesregierung gewechselt ist. Die Bremer Koalition mit Beteiligung der Linken ist die erste in einem westdeutschen Bundesland.