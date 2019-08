Weißbach

Motorrad kracht in Bus: Ein Toter, zwei Verletzte

19.08.2019, 05:00 Uhr | dpa

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weißbach (Hohenlohekreis) tödlich verletzt worden. Er prallte am Sonntagabend mit seiner Maschine mit voller Wucht gegen einen abbiegenden Bus, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle, seine ein Jahr ältere Begleiterin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der einzige Fahrgast im Bus wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.