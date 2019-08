Harbke

Ex-Grenzübergang Marienborn: Neue Konzepte für Gedenkstätte

19.08.2019, 05:16 Uhr | dpa

Die Kontrollhäuschen für die Passkontrolle bei der Einreise in die DDR in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Foto: Frank May (Quelle: dpa)