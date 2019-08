Potsdam

Landesregierung für stärkeren Tierschutz in Schlachthöfen

19.08.2019, 05:18 Uhr | dpa

Die Brandenburger Landesregierung will den Tierschutz in den Schlachthöfen des Landes verbessern. Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise seien kurzfristig aufgefordert worden, die Schlachtstätten zu kontrollieren, teilte das Justizministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mit. Darüber hinaus unterstütze Brandenburg die Bundesratsinitiative zur Videoüberwachung von Schlachthöfen. In Brandenburger Schlachtbetrieben wurden zwischen 2014 und 2018 knapp 100 Verstöße gegen den Tierschutz registriert.