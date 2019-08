Halle (Saale)

Queere Geflüchtete finden spezielle Hilfe im Land

19.08.2019, 07:11 Uhr | dpa

Queere Geflüchtete finden in Sachsen-Anhalt mittlerweile etliche Hilfsangebote. "Die Situation hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert", sagte Mathias Fangohr vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Es gebe mehr Beratungsstellen, bessere Netzwerke mit Fachleuten und meist eine engere Zusammenarbeit mit Behörden.

2018 suchten laut Verband 24 Betroffene allein beim LSVD in Magdeburg Hilfe. Der Verband vertritt die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgendern und intergeschlechtlichen Menschen.