Weil am Rhein

Brand in Weil am Rhein: 14 Hotelgäste in Sicherheit gebracht

19.08.2019, 07:12 Uhr | dpa

Frontansicht eines Löschfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Patrick Seeger/Archivbild (Quelle: dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Nach einem Feuer in einem Lokal in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) sind 14 Gäste eines angrenzenden Hotels in Sicherheit gebracht worden. Der Brand sei am frühen Morgen im Keller der Gaststätte ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Flammen seien gelöscht, die Feuerwehr suche aber noch nach der Ursache des Feuers. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Anmerkung der Redaktion: Diese Nachricht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist Teil eines automatisierten Angebots, das auf unserer Webseite ausgespielt wird. Weder der Inhalt noch die Rechtschreibung wurden durch die t-online.de-Redaktion geprüft. Die dpa arbeitet aber streng nach journalistischen Standards. Sollten Sie dennoch Fehler entdecken, freuen wir uns über eine Rückmeldung. Herzlichen Dank!