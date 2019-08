Tellingstedt

Kennzeichen von Polizeiauto während Volksfest gestohlen

19.08.2019, 10:23 Uhr | dpa

Diebstahlopfer Polizei - ein Unbekannter hat in Tellingstedt im Kreis Dithmarschen das Kennzeichen eines Streifenwagens gestohlen. Das Fahrzeug stand Samstagfrüh zwischen 4.20 und 4.50 Uhr bei einem Einsatz während eines Volksfests an der Tellingstedter Markthalle, wie die Polizei am Montag mitteilte. "Dort erdreistete sich eine Person und demontierte unbemerkt das hintere Kennzeichen des Passats." Die Polizei suche nun Zeugen und bitte um Hinweise, wo das Kennzeichen SH-36376 abgeblieben sein könnte.