Niederau

Baum stürzt auf Fahrleitung: Regionalbahn liegengeblieben

19.08.2019, 11:25 Uhr | dpa

Ein Regionalexpress ist wegen Sturmschäden auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden liegengeblieben. Ein Baum war am späten Sonntagabend auf die Fahrleitung gestürzt und hatte die Stromzufuhr gekappt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mitteilte. Der Zug kam demnach gegen 22 Uhr zwischen den Gemeinden Priestewitz und Niederau (beide Landkreis Meißen) auf freier Strecke zum Halt. Am Morgen lief der Verkehr auf der Strecke nach Angaben des Sprechers wieder planmäßig.

Nach Angaben des Sprechers wurden die 50 Reisenden gegen 1.00 Uhr nachts aus dem Zug geholt. Busse brachten sie erst in ein nahe gelegenes Gemeindehaus, mit Taxis kamen sie anschließend nach Dresden.