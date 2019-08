Wetzlar

Fledermausnacht: Auf bedrohte "Kobolde" aufmerksam machen

19.08.2019, 14:39 Uhr | dpa

Naturfreunde in Hessen können sich wieder auf die Spuren der nachtaktiven Fledermäuse begeben. Zur "23. Internationalen Fledermausnacht" am kommenden Wochenende (24.und 25. August) seien zahlreiche Veranstaltungen wie Wanderungen, Vorträge oder Führungen geplant, teilte der Naturschutzbund Hessen (Nabu) am Montag in Wetzlar mit. "Die alljährliche Fledermausnacht soll auf die Bedrohung der Kobolde der Nacht aufmerksam machen", sagte der Nabu-Vorsitzende Gerhard Eppler laut der Mitteilung. "Hauptursache für die Gefährdung der heimischen Fledermausarten ist der Verlust von geeigneten Lebensräumen." Aktionen sind unter anderem in Bad Nauheim geplant, in Greifenstein, Gedern, Kassel, Seligenstadt und Frankfurt.

Dem Nabu zufolge gibt es in mehr als 35 Ländern Veranstaltungen zur Fledermausnacht. In Deutschland seien vier Fledermausarten stark gefährdet, drei vom Aussterben bedroht. Zwölf weitere Arten gelten den Naturschützern zufolge als gefährdet, stehen auf der Vorwarnliste oder es gibt nicht genug Daten, um ihre Situation genau einschätzen zu können.