Heppenheim (Bergstraße)

Unbekannte plündern Postverladestation in Südhessen

19.08.2019, 16:23 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Südhessen eine Postverladestation geplündert. Wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte, rissen sie am Wochenende "unzählige Pakete" auf und nahmen mit, was ihnen von Wert erschien. Welchen Schaden die Diebe dabei anrichteten, war zunächst unklar. Den Ermittlungen zufolge hatten die Unbekannten zwischen Samstag und Montagmorgen das Rolltor aufgebrochen und waren in die Station in Heppenheim (Kreis Bergstraße) eingedrungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.