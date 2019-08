Frankfurt am Main

Frankfurt Skyliners verpflichten US-Basketballer Jones

19.08.2019, 16:25 Uhr | dpa

Die Frankfurt Skyliners haben den US-Amerikaner Lamont Jones von den MHP Riesen Ludwigsburg verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte, erhält der 28-Jährige einen Vertrag für die Saison 2019/20 mit Option auf die nachfolgende Spielzeit. "Lamont Jones ist ein erfahrener BBL-Spieler und hat sich in der Liga schon als Scorer bewiesen", sagte Headcoach Sebastian Gleim. Internationale Erfahrung sammelte "MoMo" Jones in Japan, Finnland, Montenegro und Saudi-Arabien.