Mainz

Grüner Fraktionschef hätte gerne ein E-Auto als Dienstwagen

19.08.2019, 17:38 Uhr | dpa

Bernhard Braun, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/Archivbild (Quelle: dpa)

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Bernhard Braun hätte gern ein E-Auto als Dienstfahrzeug - bekommt aber keins. "Das ist nicht einfach", sagte Braun am Montag in Mainz. Der Grund: Die Leasing-Raten für Oberklassewagen wie einen 7er BMW oder einen Audi A8 seien günstiger als für ein E-Auto. Daher hätten seine Bemühungen in der Verwaltung noch keinen Erfolg gehabt. "Ich bleibe da aber dran", versprach Braun.