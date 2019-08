Frankfurt am Main

Mutmaßlicher Salafist vor Gericht

20.08.2019, 01:23 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Deutsch-Afghane hat sich heute an wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Amtsgericht Frankfurt zu verantworten. Dem Heranwachsenden wird zur Last gelegt, im Juni 2016 in seine Heimat gereist zu sein, wo der mutmaßliche Salafist eine Ausbildung zum IS-Kämpfer absolviert habe. Sein Einsatzgebiet sollte allerdings Syrien werden. Bevor es soweit kam, erreichte die Familie des Mannes lauf Anklage allerdings dessen Heimkehr nach Deutschland. Das Jugendgericht hat fünf Verhandlungstage bis Anfang November terminiert.