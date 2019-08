Zinnowitz

Nach Mord an Maria in Zinnowitz: Zwei Männer vor Gericht

20.08.2019, 03:03 Uhr | dpa

Kerzen und Blumen stehen in Gedanken an die ermodete Maria auf dem Boden. Foto: Stefan Sauer/Archivbild (Quelle: dpa)

Für den Mord an der 18-jährigen Maria K. aus Zinnowitz auf Usedom müssen sich von Dienstag an ein 19- und ein 21-Jähriger vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft vor, Mitte März die schwangere Maria heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben. Die jungen Männer wollten einen Menschen sterben sehen, wie es vom Gericht hieß. Das Verbrechen hatte für Entsetzen in der Region gesorgt. Anfang April kamen zu einer Gedenkandacht rund 70 Menschen in die Zinnowitzer Kirche. Pastorin Christa Heinze sprach von Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit und Ohnmacht angesichts der Gewalt.

Die beiden Deutschen aus Zinnowitz und einem Nachbarort waren einen Monat nach der Tat festgenommen worden. Die Tatwaffe ist bis heute verschwunden. In der Untersuchungshaft haben sie sich den Angaben zufolge gegenseitig belastet. Der 19-Jährige habe eingeräumt, zugestochen zu haben. Insgesamt seien aber beide Aussagen noch nicht deckungsgleich, hieß es von der Staatsanwaltschaft.