Bad Wörishofen

Autofahrer betrunken: Fußgänger nach Unfall in Lebensgefahr

20.08.2019, 04:39 Uhr | dpa

Ein 84 Jahre alter Fußgänger ist in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montagabend in der Nähe eines Restaurants die Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Fußgänger kam ins Krankenhaus. Der 77 Jahre alte Autofahrer war stark betrunken.