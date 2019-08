Jena

Frau seilt sich mit Bettbezug von Balkon ab und stürzt

20.08.2019, 08:42 Uhr | dpa

Eine 33-Jährige ist am späten Montagabend in Jena von einem Balkon gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die Frau selbst ausgesperrt und wollte sich vom Balkon ihrer Obermieterin mit einem Bettbezug auf ihren eigenen Balkon abseilen. Dabei stürzte sie aus der vierten Etage auf eine Wiese und wurde schwer verletzt. Sie sei in die Notaufnahme gebracht und sofort operiert worden, hieß es. Die 33-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr.