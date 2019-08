Lüneburg

Neuer Prozess um folgenschweren Angriff auf Polizisten

20.08.2019, 10:43 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand. Foto: D.- W. Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Um die brutale Attacke auf einen Polizisten im Landkreis Harburg geht es demnächst erneut vor dem Landgericht Lüneburg. Das damals 31 Jahre alte Opfer hatte bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei am Rande eines Dorffests in Meckelfeld schwere Schädel-Hirn-Verletzungen erlitten. Der Beamte schwebte nach dem Angriff im August 2015 tagelang in Lebensgefahr und trug bleibende Schäden davon. Er hatte eine Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst einer Kneipe und mehreren Männern beenden wollen, die nicht eingelassen worden waren. Dabei bekam er einen Schlag gegen den Kopf und fiel bewusstlos aufs Straßenpflaster.

Das Landgericht Lüneburg verurteilte den Angeklagten wegen schwerer Körperverletzung im Dezember 2017 zu dreieinhalb Jahren Haft, doch legte der heute 35 Jahre alte Mann erfolgreich Revision ein. Das Oberlandesgericht Celle hob die Entscheidung auf und verwies die Sache zurück ans Landgericht. Der neue Prozess beginnt am 28. August. Bis Ende Oktober sind insgesamt 13 Verhandlungstermine angesetzt.