Stuttgart

Nachwuchs bei Somali-Wildeseln in Stuttgart

20.08.2019, 10:53 Uhr | dpa

Die Somali-Wildesel in der Stuttgarter Wilhelma haben seltenen geringelten Nachwuchs bekommen. Das jüngste Herdentier sei bereits Anfang August geboren worden, teilte der Zoologisch-Botanische Garten am Dienstag mit. Einen Namen hat der kleine Hengst, der seit kurzem die Außenanlage mit Mutter Sarina erkundet, noch nicht. Er ist das 13. Jungtier der Somali-Wildesel in Stuttgart.

Die vom Aussterben bedrohten Tiere sind an den schwarz-weißen Streifen an den Füßen zu erkennen. Mit einem Bestand von etwa 600 Somali-Wildeseln in freier Wildbahn gehörten sie zu den am stärksten bedrohten Säugetieren der Welt, so der Zoo. Die letzte überlebende Unterart des Afrikanischen Wildesels finde sich vereinzelt noch in Somalia, Eritrea und Äthiopien.