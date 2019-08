Schwerin

Glawe sieht Tourismus in MV weiter auf hohem Niveau

20.08.2019, 13:37 Uhr | dpa

Nach dem Supersommer 2018 surft die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf der Erfolgswelle. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin mitteilte, wurde in den ersten acht Monaten des Jahres bei den Übernachtungen das hohe Niveau des Vorjahres gehalten. Dabei hätten Hotels, Pensionen, Campingplätze und Ferienhausanbieter auch von den guten Vorbuchungszahlen profitiert, ausgelöst durch den sonnenreichen Sommer im Vorjahr. Doch auch das freundliche Wetter zu Ferienbeginn und die etwas längere Ferienzeit über alle Bundesländer habe die Nachfrage hoch gehalten. Für das erste Halbjahr registrierte das Statistische Amt mehr als 3,6 Millionen Gäste und etwa 13,5 Millionen Übernachtungen in den größeren gewerblichen Tourismusbetrieben des Landes. Das lasse auf ein neuerliches Wachstum schließen und mache Hoffnung auf einen positiven Jahresverlauf, sagte Glawe.